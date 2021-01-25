شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تقدم رقصات مثيرة للجدل من داخل سيارتها بأحد شوارع الخرطوم على أنغام (الزنقات والكتمات)





تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو لفتاة سودانية ظهرت من خلاله وهي تقدم فواصل من الرقص من داخل سيارتها بأحد شوارع العاصمة الخرطوم حسبما كتب ناشرو المقطع.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قامت ظهرت الفتاة داخل المقطع الذي حقق نسبة مشاهدات عالية وتمت مشاركته على نطاق واسع وهي متفاعلة مع الأغنية بطريقة هيستيرية.

https://web.facebook.com/100005139930325/videos/1761491227365525/

حيث ظهرت تردد مع الفنانة وبصيحات وكلمات غريبة كانت تطلقها, وقال متداولوا المقطع الذي رصدته محررة موقع النيلين أن هذه الأغاني التي ترددها الفتاة مع الفنانة هي أغنيات مشهورة باسم (الزنقات والكتمات) حيث تقدمها الفنانات خلال الحفلات الشبابية وتحمل بداخلها (مغارز) على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين