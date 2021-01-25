صحة الخرطوم تقر بانعدام عقار تخدير خاص بعمليات الأذن والحنجرة





أقرت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بانعدام عقار تخدير خاص بعمليات الأذن والحنجرة في الفترة السابقة.

وأكد مدير إدارة المستشفيات بالوزارة د. عماد مامون في تصريح لـ(الصيحة) عدم توقف العمليات حالياً بسبب انعدام البنج، وكشف عن استقبال مستشفيات الخرطوم لعدد 33 من جرحى الجنينة وأجرت لهم العمليات اللازمة. وقال إن إدارته لم تتلق أي شكوى خلال الأيام الماضية من المستشفيات بانعدام البنج أو توقف العمليات، واكد ان المستشفيات تجري حالياً عمليات الطوارئ والعمليات الباردة على حد سواء. وشكا مامون من شح الموارد، مستهجناً أن تصرف الميزانيات على الرخام و”حيشان” مستشفيات الشرطة والجيش، في وقت يعاني فيه المريض من عدم توفر الأدوية، مطالباً بتوفير ميزانيات لوزارة الصحة، وقال إن 90% من الميزانيات التي تُصرف على الصحة هبات من منظمات، مستنكراً أن تدمج ميزانية الطوارئ مع ميزانية الصحة، وقال: يجب أن يكون بند الطوارئ منفصلاً بذاته، وقال كنا نعاني من حرب كورونا ولم تُخصّص لها ميزانيات، وكشف عن وجود نقص في الأجهزة ووجود مستشفيات فقيرة، في وقت تخصص فيه ميزانيات ضعيفة.

الخرطوم – ابتسام حسن

صحيفة الصيحة