المحكمة الإدارية تقضي بصحة قرارات “التربية” بشأن المدارس الأجنبية الخاصة





قضت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم أمس، بشطب الدعوى المقدمة من عدد من المدارس الأجنبية الخاصة ضد وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص.

ويأتي القرار بعد أن نظرت المحكمة لحيثيات الدعوى الموجهة والتي تتمثل في الطعن في سلطة الإدارة العامة للتعليم الخاص في اصدار قرار بإلغاء تصاديق المدارس، وفقاً لقانون تنظيم التعليم العام لسنة 2019.

وأكدت المحكمة أن القرارات صحيحة وجاءت وفقاً للقانون ولم يكن هنالك سوء استغلال للسلطة.

الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد ألغت تصاديق مدارس كامبيردج وقرامر اسكول وكبيدة العالمية وجنرال سكول بعد مخالفتها الالتزام بضوابط الوزارة في ما يخص تحديد وزيادة الرسوم الدراسية.

الخرطوم – ابتسام حسن

صحيفة الصيحة