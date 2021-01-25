تفاصيل المُناوشات بالشريط الحدودي





أكَّد مُدير شُرطة مَحلّية القُرِّيشة بولاية القضارف، المُقَدَّم هاشم عُمر الحاج، حدوث مُناوشات بين المليشيات الإثيوبية والجيش السوداني ظهر أمس، بحيث أطلقت المليشيات عدد ثلاث دانات هاون من معسكرها بمنطقة عبد الرّافع داخل الأراضي السودانية وقعت بمنطقة جبل أبو طيور التابع لمحلية القُرِّيشة.

وأوضح هاشم في تصريح خاص لـ(السوداني) أن قوات الجيش السوداني ردت للمليشيات لحظة وقوع الدانات بعدد (4) دانات من راجمات (40) دليل من منطقة ود عَرُوض، ونوّه إلى انتهاء الأمر بالرد فقط دون حدوث أي اشتباكات بين الطرفين، وكشف هاشم عن اشتباكات محدودة في محلية القلابات الشرقية بين الجيش السوداني والمليشيات بمنطقة سُندُس، ُاستخدمت فيها أسلحة خفيفة كالدوشكات والثنائي في نفس التوقيت، وأكد عدم حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات في الهجومين وسط القوات المسلحة أو المواطنين.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني