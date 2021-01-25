السودان: سد النهضة يهدد حياة نصف مواطنينا على النيل الأزرق





صعّد السودان من لهجته تجاه التعنت الإثيوبي الرامي لتشغيل وملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مسبق، وقالت وزارة الري السودانية في نشرة أسبوعية نشرتها عبر “صفحتها على فيس بوك” واقتبست تصريحاً لوزير الري في تنوير قدمه للسفراء، أن السودان بدأ منذ وقت مبكر تحركاً دبلوماسياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولاته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق. وأكدت الوزارة بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن السودان أراد أن يوضح أسباب التحركات الأخيرة للاتحاد الأفريقي، والتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الأفريقية داخل البيت الأفريقي عن طريق “الخبراء الأفارقة”.

وثانيهما أن على المجتمع الدولي دور كبير في اقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها، وأخيراً رسالة خاصة لإثيوبيا بأن السودان الذي وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة، لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق.

الخرطوم (كوش نيوز)