اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 25 يناير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 307.00جنيه

الريال السعودي : 81.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 371.47 جنيه

الدرهم الإماراتي : 84.10جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 84.13 جنيه

الجنيه الإسترليني : 417.52جنيه

الجنيه المصري : 19.60جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.