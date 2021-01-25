السيسي يوجه رسائل للمصريين في عيد الشرطة الـ 69





وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل للمصريين خلال مشاركته في احتفالات عيد الشرطة الـ 69، اليوم الاثنين، التي كرم فيها عددا من القيادات الأمنية وأسر الشهداء، لما بذله ذووهم من جهود في حفظ الأمن.

ذكرت ذلك “بوابة أخبار اليوم”، التي أوضحت أن السيسي أكد أن “ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، قادها شباب مخلصون يتطلعون لمستقبل أفضل، ووجه التحية للشعب المصري الذي يعرف قيمة الاستقرار.

وأوضح السيسي أن “معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة لبطولات الشرطة والشعب”، مضيفا: “سنظل نتذكر دائما تضحيات رجال الشرطة في سبيل رفعة الوطن

وقال الرئيس المصري: “نحتاج لاستمرار اليقظة والجهد لأي محاولات لزعزعة الأمن”، مضيفا: “الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات”.

وتابع: “تحقيق ما نصبو إليه من ازدهار يحتاج لبيئة مستقرة ونعقد العزم على فعل ما هو في مصلحة الوطن”.

العربية نت