واشنطن: بايدن سيبني على اتفاقيات سلام إسرائيل مع السودان ودول عربية





أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، انه أبلغ نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبني على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقال البيان عن المستشار الأمريكي: “ناقش المسؤولان فرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك البناء على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”.

ودعا سوليفان، نظيره الإسرائيلي للبدء بحوار استراتيجي في الفترة المقبلة، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قد توسطت لتوقيع اتفاقات سلام تاريخية بين إسرائيل و4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

حسب ماورد بصحيفة الصيحه. من ناحيته، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، ، على رفع مستوى العلاقات مع المغرب، وكان بيان إسرائيلي قد أشار في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تحدث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن “المضي قدماً” بناءً على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

الخرطوم(كوش نيوز)