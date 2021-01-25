وزير الري المصري الأسبق: تمسك السودان له “شق إيجابي وآخر سلبي”





قال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن تمسك السودان بحل إفريقي لأزمة سد النهضة له شق إيجابي وآخر سلبي- وفق قوله.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أنه يرى تغاضيا عن التزامات السودان بشأن أزمة سد النهضة، وأن اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة- بحسب حديثه.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك اتفاق حول أرقام حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل “لأن ما نراه في المطالب السودانية يقتصر على الحفاظ على بعض السدود السودانية وتوليد الكهرباء”.

وأكد علام أن “هدف إثيوبيا الأساسي كسب الوقت وعدم الوصول لحلول أو اتفاقات، يتعين على مصر أن تتحرك دوليا مع السودان للاتفاق على كل التفاصيل، حتى نصل لحل سلمي، شريطة اتحاد مصر والسودان”.

المصدر: السودان الجديد