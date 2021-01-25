انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بجبل أولياء





دشن الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل المديرالتنفيذي لمحلية جبل اولياء انطلاقة الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين (أ) والتي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة والتي ستستمر في الفترة من اليوم الاثنين الخامس والعشرين من يناير الجاري وحتى الخميس الموافق الثامن والعشرين منه.

وأشار المدير التنفيذي الأستاذ إيهاب هاشم لدى مخاطبته الفعاليات المشاركة من المتطوعين بقطاع الكلاكلة، أشار إلى اهتمام الحكومة بالإنسان وخاصة شريحة الأطفال، مؤكدا دور هذه المجموعة في إيصال الجرعات للأطفال المعنيين بهذا التطعيم، وحتى تتمكن الدولة من محاربة واستئصال داء الشلل بشكل جذري.

من جهتها حثت مدير إدارة النظام الصحي بالمحلية الأستاذة هبة المكي الفرق العاملة في الحملة على بذل المزيد من الجهود للوصول لكل بيت وتقديم الجرعة لأي طفل مستهدف بالتطعيم.

كما وقف المدير التنفيذي خلال الزيارة الميدانية على سير الحملة بمركز صحي عثمان صالح المرجعي “بانت شرق” و ستستمر الجولة مع الفرق الجوالة لكافة المنازل بحي بانت شرق و جميع أنحاء المحلية و أحيائها المختلفة.

سونا