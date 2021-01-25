البرهان يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة





جرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستعرض الفريق أول ركن البرهان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، خلال الاتصال الهاتفي ،عددا من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات على ما تقدمه للبلاد من دعم ومساندة على مختلف الصعد خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاتصال دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان لتعزيز .الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني في ظل قيادته الجديدة.

سونا