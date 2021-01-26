خلافات بين مكونات الجبهة الثورية تعطل تكوين الحكومة الجديدة





كشف مصدر بالوساطة الجنوبية لسلام السودان، عن وجود تباعُد كبير في وجهات النظر بين مكونات الجبهة الثورية في اختيار التشكيل الحكومي، ما يُعطِّل عملية التوافق على قائمة المرشحين لتكوين الحكومة المرتقبة.

وأوضح المصدر بحسب (الشرق)، أن الوساطة قدمت مقترحا تفصيليا لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية في هياكل الحكم (المجلس السيادي، والتشريعي، الحقائب الوزارية والمفوضيات) للتوافق حوله بين مكونات الجبهة الثورية خلال اجتماع جرى أمس الأول (الأحد) بين الوساطة والجبهة الثورية.

وأكد المصدر تكوين لجنة من (7) أعضاء من الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي، على أن تقدم اللجنة تقريرها، لحسم الأسماء المقترحة بالحكومة.

صحيفة الصيحة