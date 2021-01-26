الصحة العالمية تحذر من انتشار شلل الأطفال بالسودان





حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار وباء شلل الأطفال في السودان، بعد تسجيل (56) إصابة، منها (6) حالات بولاية الخرطوم.

ودعت المنظمة إلى ضرورة التصدي للمرض والوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى (95%).

جاء ذلك خلال تدشين الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال ونقص فايتمين “أ” بمركز صحي حي الزهور في الخرطوم.

وطالب ممثل مدير عام وزارة الصحة الخرطوم، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية أسامة الشفيع سر الختم بالعمل على رفع نسبة التغطية والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين والذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون طفل بولاية الخرطوم. وحذر الشفيع من خطورة المرض لجهة عدم توفر علاجٍ له، وقال (نناشد المواطنين بالتجاوب مع الحملة وفتح الأبواب أمام فرق التحصين).

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة