نساء الثورية يستنكرن رفض السيادي استلام مذكرتهن





استنكرت نساء الجبهة الثورية رفض مجلس السيادي استلام مذكرة لهن طالبت بوقف جرائم القتل خارج القانون والمناطق ، فيما استلم مجلس الوزراء المذكرة.

ونفذ نساء الجبهة الثورية موكباً احتجاجياً للتضامن مع ضحايا ولاية غرب دارفور بحاضرتها الجنينة تحت شعار : يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور.

وقالت أمين المرأة بحركة الشعبية لتحرير السودان بثينة دينار إنهم يرفضون جرائم القتل خارج القانون في دارفور وكل مناطق الهامش، وطالبت بتنزيل اتفاقية جوبا للسلام على أرض الواقع وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

الجريدة: عيسي جديد

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