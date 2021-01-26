(34) مليون دولار ميزانية بعثة “يونيتامس” في عامها الأول





يصل الخرطوم الأسبوع القادم ممثل الأمين العام للامم المتحدة رئيس بعثة ” يونيتامس” لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد فولكر بيرتس .

وقال ممثل وزارة الخارجية باللجنة الوطنية للتعاون مع البعثة مصطفى أبو علي، إن بعثة اليونيتامس سيكون مقرها الخرطوم و لها ثماني مكاتب إقليمية في كل من الفاشر، زالنجي، نيالا، كادوقلي، كاودا، الدمازين، كسلا، وبورتسودان. وأوضح أبو على وفقاً لـ (وكالة السودان للأنباء) أن الأمم المتحدة قد خصصت مبلغ ٣٤ مليون دولار لميزانية البعثة الأممية للسنة الأولى.

صحيفة السوداني