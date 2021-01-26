عبد المحمود أبّو: ما يحدث في دارفور من آثار النظام البائد





قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبّو، إن الذي يجري في غرب دارفور من آثار النظام البائد، وإن الحراك الذي تشهده البلاد أبرز مشاكل السودان في الهوية وعلاقة الدين بالدولة والمركز والأطراف وتقسيم السلطة والثروة، واشار إلى ان اسباب الازمة السودانية تكمن في النظام الشمولي واعتماده على القوة، بجانب الايديولوجيات الوافدة من الخارج لتطبيقها في السودان وبعض المثقفين الذي خلقوا حاجزا بينهم مع قواعدهم، مؤكدا ان هنالك بعض الأحزاب السياسية قامت بممارسات ادت الى الواقع الذي نعيشه الآن. وأوضح في برنامج “حديث الناس” بقناة النيل الازرق، ان النظام البائد منح والي الولاية الحق في تعيين الأمراء، مؤكدا ان النظم الشمولية قطعت الطريق امام الاحزاب للتطور الطبيعي، بجانب إضعاف الأحزاب من قبل النظم الشمولية، معترفاً بوجود مشاكل في النظام السوداني، داعياً الى التوصل لحلول من خلال الجلوس مع بعض والنقاش المستفيض لجذور الأزمة السودانية.

الخرطوم ( كوش نيوز)