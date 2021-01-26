مستشار حمدوك للسلام: الصراعات التي تشهدها البلاد تعتبر أعراضاً وليست أساس المشكلة





قال مستشار رئيس الوزراء جمعة كندة للسلام، إن الصراعات التي تشهدها البلاد تعتبر اعراضا وليست أساس المشكلة، معللاً ان القبيلة ظاهرة اجتماعية عادية وتطور طبيعي للمجتمعات، قائلاً: “القبيلة سابقة للدولة”، مؤكداً فشل الأنظمة المتعاقبة في التحول من الولاء الإثني والعرقي الى الولاء الوطني. وطالب مستشار رئيس الوزراء للسلام في حديثه لبرنامج “حديث الناس” بقناة النيل الأزرق، الدولة بوضع برامج في جميع المجالات يلتف حولها المجتمع السوداني تقوِّي الولاء للوطنية، منوهاً الى أن عدم وجود ولاء للدولة وعدم ثقة في مؤسساتها تظهر النزاعات والصراعات التي نشهدها الآن.

الخرطوم( كوش نيوز)