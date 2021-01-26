السودان يدين الهجوم الحوثي على الرياض





أدانت وزارة الخارجية استهداف عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض السبت الماضي بالهجوم الصاروخي الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن السودان يعتبر الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وفيما يلي تورد سونا نص البيان : تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات استهداف عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض السبت الماضي بالهجوم الصاروخي الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية، ويعتبر السودان الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وتشير وزارة خارجية جمهورية السودان إلى أن استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن. وإذ تعرب وزارة الخارجية عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية، فهي تؤكد وقوفه إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، كما تؤكد دعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

الخرطوم(كوش نيوز)