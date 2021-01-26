البرهان يشرح لمسؤول أمريكي ما يحدث في الحدود السودانية الإثيوبية





شرح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا(افريكوم) السفير اندرو يانغ، ما يحدث على الحدود الشرقية. وأكد البرهان خلال لقاءه يانغ بالقصر الرئاسي، حرص السودان على حفظ الأمن والسلام فى المنطقة ، وأن ما يحدث على الحدود مع اثيوبيا، هو اعادة انتشار للقوات المسلحة داخل حدود بلادها، مؤكدا أن نهج السودان يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع القضايا. ووفقاً لبيان صادر من إعلام مجلس السيادة، فإن البرهان بحث مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا(افريكوم) السفير اندرو يانغ، مستقبل العلاقات السودانية الامريكية وسبل بناء وتطوير علاقات استراتيجية بين البلدين خاصة فى مجال التعاون العسكرى. وأشاد البرهان خلال اللقاء، بدور الإدارة الأمريكية فى ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطون، مشيرا إلى الدور الكبير للبعثة الأمريكية فى السودان فى التطور الملحوظ الذى تشهده علاقة البلدين وجهودها فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. من جانبه نقل نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا السفير اندرو يانغ، للفريق اول ركن البرهان وللقيادة العسكرية فى السودان ، تحيات قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (افريكوم) الذى يعتبر أن السودان من الدول ذات العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم السفير اندرو التهنئة لرئيس مجلس السيادة بنجاح عملية السلام والفترة الانتقالية. وأوضح السفير يانغ فى تصريح صحفي، عقب اللقاء الذي وصفه بالمثمر، ان لقاء رئيس مجلس السيادة ، تناول الكيفية التى من شأنها أن تمكن البلدين للعمل معا لبناء مستقبل قائم على الثقة والتعاون المشترك.حسب متورد بصحيفة حكايات. واضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال التاريخي فى السودان والعمل على تقوية علاقتها به وللتعاون لاستكشاف الفرص المستقبلية، موضحا انهم يسعون إلى تأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة والالتزام المشترك لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، معلنا ترحيب بلاده بالسودان عضوا كاملا فى المجتمع الدولى. وقال نائب قائد القيادة العسكرية الامريكية فى افريقيا (افريكوم) السفير اندرو يانغ ” نسبة للظروف التى مر بها العالم من وباء كورونا والتحديات الاخرى، فإن الولايات المتحدة تؤكد التزامها مع المانحين والشركاء فى تقديم دعم للسودان يساهم فى دعم الصادرات والواردات لمواجهة تحديات الحياة اليومية للمواطنين، وبناء اقتصاد فعال. واضاف قائلا ” نيابة عن القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا واصدقاء السودان فى الولايات المتحدة سنعمل على بناء علاقات قوية مع السودان لدعم التغيير التاريخى فيه، والذى أصبح ممكنا بفضل الجهود الشجاعة للشعب السوداني لرسم طريق جديد وجريء نحو الديمقراطية.

الخرطوم(كوش نيوز)