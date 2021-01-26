الصحة العالمية تناشد المواطنين بالتجاوب مع فرق التحصين





ناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين بالتجاوب مع فرق التحصين لانجاح الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الاطفال ونقص فايتمين (أ) واستنكرت المنظمة وجود حالات رفض للتجاوب مع فرق التطعيم في بعض المناطق بولاية الخرطوم وخاصة محليتي الخرطوم وبحري . وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية في اللجنة العليا لحملة الاستجابة لوباء الشلل ونقص فايتمين (أ) دكتور فتح الرحمن محمد بن عوف خلال اجتماع اللجنة الفنية لادارة التحصين بولاية الخرطوم بالوزارة اليوم طالب المواطنين بالاستجابة للحملات والبعد عن الشائعات، واكد سلامة اللقاح ومأمونيته وعدم صحة ما يثار حوله منذ الجولة الاولى للحملة . وبحسب سونا ، قال دكتور فتح الرحمن ان جرعة التطعيم في الجولة الثانية لهذه الحملة تكميلية وتأتي ضمن الحملة القومية التي انتظمت البلاد ولفت الى ان السودان خطا خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية في مكافحة الشلل والقضاء عليه، ومنذ العام 2009 لم يتم تسجيل اي حالة الا بعد دخول الفيروس وافدا من الدول الافريقية المجاورة نتيجة لتوقف الحملات فيها بسبب الصراعات الداخلية ونتج عن ذلك تسجيل 56 حالة بالبلاد واصفا الشلل بالمرض الخطير جدا وليس له علاج الا الوقاية بالتطعيم واوضح انه خلال هذا العام تأثر العالم كله بجائحة كورونا وتوقفت انشطة التطعيم تبعا لذلك ما يتطلب استمرار جهود المكافحة بالحملات ودعا الى تجاوب الجميع مع الحملة وتسهيل مهام فرق التطعيم لجهة احتواء الفيروس ومنع انتشاره، مشيرا الى ان الجولة الاولى استهدفت 11مليون طفل في كل الولايات واكثر من مليون طفل بولاية الخرطوم . من جانبها وجهت مدير ادارة الاعلام والتثقيف والاتصال بالادارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة الخرطوم اماني احمد عبدالله رسالة لجميع امهات وآباء الأطفال في عمر التطعيم بالحرص على تطعيم اطفالهم وعدم التخوف من اللقاح لأهمية هذه الجولة باعتبارها تكميلية وتشتمل على جرعة فايتمين (أ) ووجهت باللجوء لأقرب مركز صحي للتطعيم في حال عدم وصول الأتيام كما طالبت بعدم التخوف من التطعيم، واكدت ان ما يشاع حول اللقاح غير صحيح، ونوهت الى أن الاتيام التي تعمل بالحملة مدربة .

الخرطوم(كوش نيوز)