العملة السودانية تنهار إلى أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار





إنهارت العملة السودانية يوم الثلاثاء حيث واصل الدولار الامريكي ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم في السوق الموازي وسجل رقماً قياسياً ولأول مرة بتاريخ السودان، وسط ندرة وشح في المعروض للبيع من العملات الأجنبية ورغبة عالية في الشراء .

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 315.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 84.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)