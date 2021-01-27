تاور : لا علاقة لـ(لجنة الطوارئ) بفتح مدارس الخرطوم





نفى عضو المجلس السيادي الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور أن تكون لهم علاقة بالتوصية الخاصة بقرار استئناف الدراسة بولاية الخرطوم.

وقال تاور في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية منذ شهر أصدرت توجيهاً منحت الولايات حق إصدار قرار استئناف الدراسة بولاياتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، رهنت فتح المدارس بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح لـ(الصيحة)، إن التوصية بفتح المدارس بالنسبة للفصلين ثامن أساس وثالثة ثانوي صدرت من اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وأوضح أن القرار المنتظر بفتح المدارس يصدر من ولاية الخرطوم بعد توصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقالت عضو لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة الاتحادية، ليلى حمد النيل لـ(الصيحة)، إن استئناف الدراسة بولاية الخرطوم لم يناقش في اللجنة، وتوقعت أن تكون اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي المعنية بمناقشته وإصدار قرار حول استئناف الدراسة من عدمه.

الخرطوم: محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة