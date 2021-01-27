“آل الشيخ” يستنكر الزج باسمه في الأحداث الرياضية.. ويؤكد: “لا علاقة لي بالرياضة السعودية”





أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، استنكاره لمحاولات الزج باسمه في أي أحداث رياضية داخل المملكة.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه مبتعد عن الرياضة السعودية منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أنه لا علاقة له “لا من قريب ولا من بعيد بأي شيء رياضي” داخل المملكة، متسائلاً عن سبب الزج باسمه في بعض الأحداث الرياضية.

وردًا على تساؤلات مغردين، أكد آل الشيخ أنه لم يتكفل بصفقة انضمام عبدالله الحمدان للهلال، نافيًا أن يكون لقاؤه بالأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال افتتاح مطعم “لاونج” للفنان عبادي الجوهر تناول أوضاع نادي الهلال.

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