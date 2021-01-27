مدير إدارة المستشفيات: لا توجد طوارئ مغلقة بولاية الخرطوم





نفى مدير إدارة المستشفيات بولاية الخرطوم د. عماد مامون، اغلاق غرف الطوارئ بمستشفيات الولاية، موضحاً أن هنالك بعض الوحدات باثنين من المستشفيات فقط لا تعمل، هي وحدة الجراحة بمستشفى إبراهيم مالك ووحدة النساء والتوليد بسبب التعقيم،

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن كل غرف الطوارئ تعمل بشكل طبيعي في كل المستشفيات ولا توجد طوارئ مغلقة بولاية الخرطوم.

وقال عماد، إن الصحة تحتاج كغيرها من المجالات للاستقرار في التمويل حتى تقدم خدمات جيدة وبشكل دائم، مطالباً بزيادة ميزانية الصحة، وحذّر من توقف قسم الأشعة بمستشفى أم درمان في أي لحظة، لأن الجهاز قديم ويحتاج لتغيير، مطالباً بضرورة دعم قطاع الصحة بالسودان.

صحيفة السوداني