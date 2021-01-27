وكيل الخارجية يكشف تفاصيل زيارة الوفد الإسرئيلي للبلاد





أوضح وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف، أن زيارة الوفد الإسرائيلى للبلاد أمس الأول (الاثنين) أتت في إطار الاتفاق المُوقّع بين الخرطوم وتل أبيب للتعاون في مجالات محددة. وقال شريف في تصريح أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن ما يهم وزارة الخارجية في العلاقة مع إسرائيل هو توقيع اتفاق للعلاقات الدبلوماسية، وأضاف (هذا لم يتم حتى الآن والخطوة ستأتي لاحقاً). ونفى شريف بالمُقابل، ما تناقلته بعض الوسائط عن اعتماد سفير إسرائيل بالخرطوم وسفير من الخرطوم لتل أبيب، وقال (إن هذه المعلومات غير صحيحة)، ونوه إلى أن اعتماد مثل هذه الخطوة تأتي لاحقاً بعد توقيع اتفاق تعاون دبلوماسي بين البلدين. وفي ذات السياق، كشف مسؤولٌ رفيعٌ بالحكومة الإسرائيلية ضمن الوفد الزائر للخرطوم، تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد. وقال آري شاليكار في تصريح بحسب (باج نيوز) إنّ الوفد كان برئاسة وزير المخابرات (ووزير الاقتصاد السابق) إيلي كوهين كممثل للحكومة الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى عن الاقتصاد والمياه. وأكد أن الوفد التقى وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم وممثلين رفيعي المستوى. وحول تفاصيل اللقاء، أوضح أن الأمر يرتبط بشكل خاص بالقضايا الاقتصادية مثل المياه والزراعة والصحة والطيران وبعض القضايا التي ترتبط بالأمن. وحول فتح سفارة إسرائيلية في السودان، قال شاليكار: (ليس بعد). وأضاف: كنت جزءاً من الوفد شعرت أن كلا الجانبين يريدان حقًا تعزيز علاقات أفضل في مختلف المجالات، وتابع (نتطلع دوماً إلى زيارة وفد سوداني إلى إسرائيل ونرحب به ونأمل أن يكون ذلك في الأشهر القادمة).

الخرطوم (كوش نيوز)