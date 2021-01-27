الفكي يطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في السودان





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان اليوم، بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بمقر الوزارة، بحضور الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين السودان والمملكة العربية السعودية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما. وبحسب سونا ، أوضح الأستاذ نصر الدين مفرح، في تصريح صحافي، أن عضو مجلس السيادة، أطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في السودان، لا سيما على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أحقية السودان في بسط سيادته على كافة أراضيه، مبيناََ أن البلدين تربطهما علاقات أزلية وأن السودان حريص على هذه العلاقة. وقال إن عضو مجلس السيادة، أعرب عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على مواقف المملكة الداعمة للسودان في كافة المجالات.

الخرطوم(كوش نيوز)