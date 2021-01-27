إعلام: بايدن سيعقد قمة دولية للمناخ في أبريل





من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة دولية حول المناخ في أبريل/نيسان المقبل، بحسب إعلام محلي.

وأفاد موقع “سي إن بي سي” الأمريكي أن إدارة بايدن ستعقد قمة تجمع قادة دول العالم لمناقشة قضايا تغير المناخ في 22 من شهر أبريل المقبل، مضيفا أن القمة قد تعقد عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الموقع إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس في وقت لاحق اليوم، عدة أوامر تنفيذية للتعامل مع تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة

و تشمل الإجراءات التنفيذية اعتبار تغير المناخ أولوية للأمن القومي الأمريكي، بحسب المصدر ذاته.

كما تشمل الحفاظ على 30% على الأقل من الأراضي الفيدرالية والمحيطات بحلول عام 2030 وإلغاء عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي والمياه العامة.

وفور توليه مهام منصبه في 20 من الشهر الجاري، أعلن بايدن عدة قرارات، من بينها العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والذى انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

وكانت واشنطن قد انسحبت من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

العربية نت