لجنة المفصولین تعسفیاً تدعو مجلس الوزراء لإصدار ضوابط لتحسین المعاشات





دعت لجنة النظر في قضیة المفصولین تعسفیا من الخدمة المدنیة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع في إصدار الضوابط والأسس الخاصة بإجراءات تحسین المعاشات بالنظر إلى عدم استفادة المفصولین من قرارات مجلس الوزراء بتحسین المعاش. وشددت اللجنة في اجتماعھا الاربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضرورة مخاطبة بنك السودان والمصارف المعنیة بإعادة المفصولین للإسراع في تسلیم المتطلبات التي تم التوافق علیھا في اجتماع الأسبوع الماضي لتحدید الوضعیة القانونیة للمصارف وسن المعاش للعاملین فیھا، كما تسلمت اللجنة شكاوى من مفصولي مؤسسة الأسواق الحرة وشركة سكر كنانة وشركة سكر حلفا الجدیدة حول المصاعب التي تواجه عودة المفصولین في ھذه المؤسسات و اتخذت عددا من القرارات بشأنھا. واعتبرت اللجنة قرار بنك الثروة الحیوانیة فصل عدد من منسوبیه الذین تمت إعادتھم للخدمة بقرارات من مجلس الوزراء، اعتبرت ذلك أمرا غیر مقبول وقررت مخاطبة رئیس مجلس الوزراء للتعامل مع ھذا المسلك الذي یمثل سابقة مرفوضة. كما قررت اللجنة تشكیل فریق عمل لتقدیم مقترح بتكوین آلیة لمتابعة تنفیذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمفصولین وأن یقدم الفریق تقریره للاجتماع القادم للجنة.إلى ذلك أرجأت اللجنة البت في قضیة مفصولي شركة عزة للطیران لحین التحقق من الوضعیة القانونیة للشركة . واستعرضت اللجنة تقاریر اللجان الفرعیة وأصدرت توصیات بشأن طلبات المفصولین في عدد من المؤسسات والوزارات ورفعت توصیات بشأنھا للسید وزیر شئون رئاسة مجلس الوزراء، حيث استلمت عدد (1660) استمارة، اعادت (255) للخدمة، وتحسين معاش عدد (1021)، وتحسين الدرجة عدد (10)، وعدم الاختصاص (183)، واستكمال البيانات عدد (194)، شملت ديوان الزكاة (ملحق)، شركة الحصاحيصا للغزل والنسیج، شركة النیل للأسمنت (ربك)، وزارة الثروة الحيوانية، شركة الصمغ العربي، معهد التدریب والإصلاح القانوني، الشركة العامة للغزل والنسیج، مصنع الغزل الرفیع، شركة كنانة للحلول المتكاملة، البنك الصناعي السوداني، المؤسسة العامة للعقارات، شركة االبحر الأحمر، وزارة التجارة (ملحق)ووزارة الصحة الاتحادية.

الخرطوم ( كوش نيوز)