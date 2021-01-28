وزارة الصحة تتوعّد الصيدليات غير المرخصة بإجراءات إدارية





حذرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، المؤسسات الصيدلانية من عدم تجديد الترخيص للعام الجديد ولوّحت بإصدار قرار بفقدان أي مؤسسة فرصتها في التجديد، في حال لا يتم تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني المُعلن، وأعلنت الوزارة عن بدء إجراءات تجديد التراخيص للمؤسسات الصيدلانية الخاصة وذلك اعتباراً من اليوم (الخميس) وحتى يوم (الثلاثاء) الموافق 27 أبريل 2021م.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي أمس، إنها وحرصاً منها على الالتزام بالتدابير الصحية، تُنوِّه عبر الإدارة العامة للصيدلة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني www.khpharmacy.gov.sd على أن يتم لاحقاً نشر قوائم تتضمّن أسماء المؤسسات الصيدلانية الخاصة المُسجّلة على الموقع كلٌّ حسب تاريخه تباعاً على منصة التواصل الخاصة بالإدارة على “فيسبوك” تحت اسم (الإدارة العامة للصيدلة – وزارة الصحة ولاية الخرطوم).

الخرطوم – ابتسام حسن

صحيفة الصيحة