الجيش: لا تنازل عن شبرٍ واحدٍ من أراضي الفشقة





قطع قائد الفرقة الثانية مشاة، حيدر الطريفي، بعدم تنازل السودان عن شبرٍ واحدٍ من أراضي الفشقة، وأعلن عن فتح باب التجنيد للقوات المسلّحة بقيادة الفرقة الثانية مشاة.

جاء ذلك خلال استقبال الفرقة الثانية مُشاة أمس، قافلة الدعم والمُؤازرة التي سيّرتها قبيلة الفلاتة بولاية القضارف.

وقال الطريفي بحسب (سونا)، إنّ هنالك ترتيبات كُبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي من خلال إقامة الكباري ومدّ الطرق، بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها.

من جانبه، أكّد ممثل قبيلة الفلاتة، أبوبكر عمر مجدادي، وقوفهم ودعمهم بالمال والرجال للقوات المسلّحة من أجل استرداد كافة الأراضي السودانية بالشريط الحدودي. وقال: (هذه القافلة تعدّ تعبيراً حقيقيّاً لكافة مكونات الفلاتة بالولاية والشريط الحدودي مع إثيوبيا).

صحيفة الصيحة