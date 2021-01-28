أُسرة الشهيد أحمد الخير تتجه لتقديم طلب استعجال للمحكمة العليا





كشفت أُسرة الشهيد الأستاذ أحمد الخير عن إتجاهها تقديم طلب للمحكمة العليا للمُطالبة بإستعجال قرارها تأييد حُكم الإعدام أو خلافه ضد المُدانين بتعذيب وقتل الشهيد أحمد الخير.

وقال مُمثل أولياء الدم شقيق الشهيد سعد الخير فِي تصريح لـ(الجريدة) : إن هيئة الإتهام قررت تقديم طلب الإستعجال للمحكمة العليا خلال الـ(48) ساعة القادمة.

وشنَّ “سعد” هجوماُ لاذعاً ضد لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي يترأسها المحامي نبيل أديب، مُشيراً إلى أنّها تأخرت فِي الكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.

وأضاف: تقارير اللجنة ليست سوى “ورقة إتهام” تليها العديد مِن الخطوات والإجراءات الهامة وهذا التأخير مُضِرّ للغاية.

مُطالباً بالمزيد مِن الإهتمام بقضايا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم مِن أجل العدالة وليس من أجل أن يعتلي “البرهان وحمدوك” السلطة.

وقال : “إذا لم تتحقق العدالة لن يحدث أيّ تقدم في السُّودان”.

يُذكر أن محكمة الاستئناف أيدت العام الماضي قرار محكمة الموضوع الصادر من قاضي الاستئناف بإعدم (27) من عناصر جهاز الأمن، وتم رفع الأوراق للمحكمة العليا عملاً بأحكام المادة (181)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة(1991) لفرض التأييد أو خلافه.

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة