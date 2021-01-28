البرهان يطلع على نتائج الوساطة مع أطراف السلام





إطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على نتائج المشاورات التي أجرتها الوساطة الجنوبية مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان. جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري وفد الوساطة برئاسة ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية ، والذي قال في تصريح صحفي أن الوفد منذ وصوله البلاد انخرط في مشاورات واسعة مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ إتفاقية السلام ، مبيناََ أنه تم التوصل إلى توافق كامل حول قيام آليات تنفيذ الإتفاقية و العناصر الممثلة فيها من أطراف عملية السلام وبحسب سونا ، أضاف ضيو أن الأطراف توافقت أيضاََ على المرشحين للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإتفاقية، بجانب لجان المسارات المختلفة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة الى مسارات الوسط والشمال والشرق ، مشيرا الى أن إنشاء هذه الآليات سيساعد في تنفيذ الإتفاقيات التي تضمنتها إتفاقية جوبا, وقال نائب رئيس لجنة الوساطة أنه أطلع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أيضاََ على ملف إتفاق الترتيبات الأمنية والذي يحظى برعاية من جمهورية جنوب السودان ويعطيه الرئيس سلفاكير ميارديت أولوية قصوى وأوضح ضيو أن اللقاء تطرق لملف تقاسم السلطة ، مبيناََ أن الوساطة تبذل مساعيها من أجل التوصل إلى توافق حوله مؤكدا وجود إرادة قوية من كل الأطراف للوصول الى توافق حول هذا الموضوع. واضاف أن اللقاء تناول إتفاق الشرق بإعتبار أنه مهم في المعادلة السياسية، وضرورة وجود مكوناته في العملية السلمية بالبلاد.

الخرطوم(كوش نيوز)