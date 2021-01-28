حمدوك يتلقى تنويرا حول الأوضاع الأمنية بالبلاد





أكد رئيس الوزراء الله حمدوك دعم الدولة لقوات الشرطة في كافة المجالات والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشرطية لتمكينها من أداء مهامها خلال الانتقال الذي تشهده البلاد نحو الديموقراطية وتعزيزاً لدورها في حماية حريات وحقوق المواطنين.

وتلقى رئيس الوزراء خلال لقاء يوم الخميس، بكل من وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس ومديرعام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وعبّر حمدوك، خلال اللقاء، عن تقديره للمجهودات الكبيرة لقوات الشرطة في حفظ الأمن، وتأمين ممتلكات المواطنين، ودورها في عملية الانتقال نحو الديمقراطية، برغم شح الإمكانيات وتحديات الانتقال.

من جانبه تعهد كل من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ببذل أقصى الجهود لحفظ الأمن في كافة ربوع البلاد، وإنجاز كل مطلوبات الإنتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسسي.

المصدر: السودان الجديد