تاور يرأس الإجتماع الثاني لمبادرة ديل أهلي





رأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور صديق تاور بقاعة الصداقة اليوم، الإجتماع الثاني للجنة مبادرة (ديل أهلي) الخاصة بإستنفار الجهد الشعبي لإغاثة المتأثرين بأحداث الجنينة. وقال د.تاور في تصريح صحفي بحسب سونا ، عقب الإجتماع، إن المبادرة تكونت بشكل طوعي من عدة جهات تمثلت في إتحاد أصحاب العمل وشركات الطيران ومؤسسات سودانية وإعلامية مختلفة وغرف التجارة والنقل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن المبادرة تأتي بدافع الغيرة الوطنية والإنسانية تجاه أبناء الشعب السوداني الذين تضرروا من أحداث الجنينة المؤسفة، مبيناََ أن المبادرة تعد محاولة لإسناد الجهود الرسمية لتخفيف المعاناة عن المواطنين الذين تأثروا بتلك الأحداث. وأشار تاور الى عقد لقاء موسع الأسبوع المقبل، بمشاركة كافة الجهات المساهمة في المبادرة، وكشف عن قيام حملة إعلامية للإضطلاع بالدور الإنساني والوطني من أجل ضحايا هذه الاحداث من أبناء الشعب السوداني.

الخرطوم(كوش نيوز)