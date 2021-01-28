وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية: إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان





كشفت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية أن إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان.

و أوضحت الوكالة الأمريكية اليوم “الخميس” أن دبلوماسيين أجانب طالبوا عدم الكشف عن هويتهما لجهة أن المعلومات غير معلنة ، أكدوا أن الجيش الإثيوبي نشر أسلحة من بينها دبابات و بطاريات مضادة للطائرات في المنطقة الحدودية مع السودان خلال الأسبوعين الماضيين.

و نقلت الوكالة عن محلليين و دبلوماسيين قولهم إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعرض لضغوط من سياسيي الأمهرة في حكومته ، بما فيهم نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية ديميكي ميكونين ، لعدم التراجع عن النزاع الحدودي.

و أشارت المصادر إلى أن المتحدثة بإسم رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم أحالت طلباً من وكالة بلومبيرغ للتعليق على معلومات نقل أسلحة ثقيلة إلى الحدود مع السودان إلى وزارة الخارجية ، و أضافت (لم يرد المتحدث بإسم الخارجية دينا مفتي على هاتفه المحمول للحصول على تعليق).

المصدر: باج نيوز