صحه الجزيرة تستلم دعما لمراكز العزل وسكن الكوادر الطبية





تسلمت وزارة الصحه بولاية الجزيرة اليوم الخميس، دعما لمراكز العزل وسكن الكوادر الطبية العاملة في المراكز بتمويل من وزارة الماليه والإقتصاد والقوى العامله بالولاية تمثلت فى عدد 50 سريرا و50 مرتبة.

وعبر مساعد مدير الوزارة أسامة عبد الرحمن ، عن إشادته بالدعم المتصل من وزارة الماليه لتعزيز جهود الصحه الراميه لمجابهة جائحة كورونا، مبيناً أن الدعم سيسهم في زيادة السعة السريرية بمراكز العزل لإستيعاب كل المرضى لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة، مناشدا كافة الجهات لدعم جهود وزارة الصحه للحد من إنتشار جائحة كورونا داعياً المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية.

المصدر: السودان الجديد