مجلس شوری قبیلة الجعلیین.. بیان مهم عن أحداث شندي





بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شوری قبیلة الجعلیین

بیان مهم عن أحداث شندی

• شهدت مدینة شندی صباح الیوم الخمیس٢٨ يناير/٢٠٢١م تصدی مواطنین من محليتي شندی والمتمة والقری المجاورة لفعالیة أزمعت والی نهر

نهر النیل إقامتها لحشد التأیید لها بعد رفضها من المکونات الأهلیة والمجتمعية بولایة نهر النیل

وقامت بتوزيع إعلانات لحضور حفل غنائی مع وجبة فطور مجانیة مما إعتبره المواطنون إستفزازا” لكرامتهم وإرادتهم ومحاولة لاختبار قوتهم وصمودهم .

• وإزاء هذه الأحداث یؤکد مجلس شوری الجعلیین

الآتی

١۔ یحمل عضو المجلس السیادی عائشة موسی ووالي نهر النيل تداعيات الأحداث وماترتب عليها من ردود أفعال .

٢۔ یتمسك المجلس بإتفاقه مع وفد مجلس الأمن والدفاع ویطالب بمحاسبة

عضو المجلس السیادی عائشة موسی ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشی لعدم إلتزامهن بالإتفاق المبرم ولعدم إحترامهن للمدة الزمنية المتفق عليها بين مجلس شورى الجعليين ومجلس الأمن والدفاع .

٣۔ نؤکد فی مجلس شوری قبائل الجعلیین

اننا نراقب تلکؤ لجنة الوزیر یوسف الضی فی إنفاذ الاتفاق وخاصة فی بنوده المتعلقة بالمستوی الولائی ومع ذلك لازلنا نمد حبال الصبر والحکمة والأناة .

٤۔ نحث ابناء الولایة بمختلف توجهاتهم الحفاظ علی حقوق ومکتسبات أهل الولایة وتفویت الفرصة على الساعين بالفتنة والفرقة

أحمد الطیب المکابرابی

الامین العام لمجلس شوری الجعلیین