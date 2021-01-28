اتصال هاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد يُناقش تطوير العلاقات بين السودان الإمارات





أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب، القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضا خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم (الخميس) مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زائد والقيادة الإماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات متمنيا لدولة الامارات وشعبها مزيدا من التقدم والسلام والاستقرار.

المصدر: باج نيوز