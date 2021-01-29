الصحة : تسجيل (77) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى التقرير الوبائي ليوم امس الأربعاء عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( الموجة الثانية ) ،متضمنة 6 وفيات، وتعافي 115حالة وارتفع بذلك تراكمي الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في مارس 2020 الى 26898 حالة مؤكدة، متضمنة 1798 حالة وفاة، وتعافي 21155 حالة.

وسجل التقرير الوبائي التراكمي بولاية الخرطوم أعلى معدل للإصابة تليها ولاية الجزيرة، القضارف، كسلا والنيل الابيض حيث سجلت 9 ولايات حالات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد.

( كوش نيوز)