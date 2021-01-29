



أكدت مصادر مطلعة إن وفد السودان المفاوض بواشنطن أنهى مهمته بنجاح، وبعض أعضائه عادوا للخرطوم خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر إن وفد السودان برئاسة السفير محمد عبد الله التوم عقد عدة اجتماعات انتظمت خلال الأيام الماضية بوزارة الخارجية الأمريكية بين الوفدين السوداني والأمريكي كان آخرها (الجمعة) الماضية، لإكمال ما تبقى من تفاهمات تتصل بالعلاقات بين الخرطوم وواشنطن لإعادتها لطبيعتها، بعد أن توج الطرفان مباحثاتهما برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ومنح السودان الحصانة الدولية.

وبحسب مصادر لم تستبعد المصادر أن تشمل جولة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأفريقية المرتقبة خلال فبراير المقبل، زيارة السودان ضمن الدول المقرر أن يزورها في أفريقيا. الجدير بالذكر أن الوفد مكث أكثر من عام منخرطاً في سلسلة مفاوضات متواصلة مع الجانب الأمريكي توجت برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بع ثلاثة عقود.

(كوش نيوز)