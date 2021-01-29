مصادر أمريكية: إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان





كشفت مصادر أمريكية أن إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان. و أوضحت المصادر أمس “الخميس” أن دبلوماسيين أجانب طالبوا عدم الكشف عن هويتهما لجهة أن المعلومات غير معلنة، أكدوا أن الجيش الإثيوبي نشر أسلحة من بينها دبابات و بطاريات مضادة للطائرات في المنطقة الحدودية مع السودان خلال الأسبوعين الماضيين.

و نقلت المصادر ، عن محلليين و دبلوماسيين قولهم إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعرض لضغوط من سياسيي الأمهرة في حكومته، بما فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، لعدم التراجع عن النزاع الحدودي.

و أشارت المصادر إلى أن المتحدثة بإسم رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم أحالت طلباً من “وكالة بلومبيرغ” للتعليق على معلومات نقل أسلحة ثقيلة إلى الحدود مع السودان إلى وزارة الخارجية، وأضافت (لم يرد المتحدث بإسم الخارجية دينا مفتي على هاتفه المحمول للحصول على تعليق).

(كوش نيوز)