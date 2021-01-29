دعوات لتسيير مواكب للقصر الجمهوري ومجلس الوزراء





دعت لجان أحياء محلية بحري إلى تسيير مواكب إلى القصر الجمهوري ومجلس الوزراء غداً السبت. وقالت اللجان في بيان بحسب الصفحة الرسمية بالفيسبوك، إن ذلك يأتي في إطار التصعيد الثوري السلمي ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.

وأوضح البيان ، أن المواكب تهدف إلى اسقاط سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية والمطالبة بتوجهات اقتصادية بديلة تتماشى ومطلوبات الثورة في العدالة الاجتماعية.

وأعلنت اللجان عن دعمها للتصعيد الثوري السلمي، مستنكرة استغلال المخربين والمغرضين للأزمة بالتعدي على المواطنين وممتلكاتهم ورفع شعارات تمكين العسكر من السلطة، وأضافت: “هي محاولات بائسة من فلول النظام البائد والمتربصين لدق إسفين الفتنة بين القوى الثورية وحاضنتها الجماهيرية”. ودعت لجان أحياء بحري إلى التنظيم والاصطفاف لعزل هذه العناصر ومحاصرتها وكشف مخططاتها الخبيثة.

(كوش نيوز)