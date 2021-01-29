توجيهات بإعداد رؤية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية





وجه الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور بالإنابة محمداي عبدالله آدم خاطر ديوان شؤون الخدمة بالولاية، باعداد رؤية شاملة لحكومة الولاية تتضمن مقترحات الحلول لإصلاح الخدمة المدنية بالولاية و معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها. ودعا خاطر في الاجتماع الذي عقده اليوم بمكتبه بحسب (سونا)، مع مدير ديوان شؤون الخدمة بالولاية سواكن حامد علي بحضور رؤساء الأقسام بالديوان و إدارة شؤون الخدمة بأمانة حكومة الولاية وديوان الحكم المحلي دعا إلى الاهتمام بتأمين الاستحقاقات المالية للعاملين بالولاية ومتابعة تطبيق المنشورات التي تصدر باعتبارها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق العاملين في الديوان.

كما دعا إلى حوسبة ملفات العاملين وتحديث البيانات بجميع المرافق والمؤسسات العامة و الاهتمام بالموارد البشرية من خلال تنظيم الدورات التدريبية وعقد ورش العمل التي تسهم في النهوض بالخدمة المدنية بالولاية. وقدمت مدير ديوان شؤون الخدمة في الاجتماع تقريراً شاملاً لأمين الحكومة حول نتائج الزيارات التي قامت بها برفقة رؤساء أقسام الديوان إلى مكاتب شؤون الخدمة بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاضرة الولاية، مشيرة إلى أنهم تعرفوا على المعوقات التي تعترض سير العمل، وعلى رأسها شح الإمكانيات المادية مع عدم وجود مكاتب لإدارات شؤون الخدمة بالوزارات والمرافق الأخرى، علاوة على عدم إعداد التقارير الوافية عن القوى العاملة بتلك الوزارات والمؤسسات حتى يتسنى تحليلها ومعالجة مواطن الخلل فيها.

(كوش نيوز)