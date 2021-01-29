السودان: لا نوايا للاعتداء على إثيوبيا





الرئيس الأنغولي قدّم شكره للسودان، على المشاركة في قمة البحيرات وإهتمامه بالقضايا الأفريقية، مبدياً رغبته في المساهمة في معالجة كافة القضايا التي تهم المنطقة.

أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، أنّ السودان ليس لديه نوايا للإعتداء على الجارة إثيوبيا، مؤكّدًا أنّ رغبتهم في وضع العلامات على الحدود الشرقية بعدما تمّ ترسيمها 1902.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورنسو على هامش مشاركته في قمة البحيرات العظمى المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وبحث اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس السيادة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والدفاع.

وقال جابر بحسب تعميمٍ صحفي، الجمعة، إنّ اللقاء تطرّق لقضية سدّ النهضة وفائدته لدول المنبع والمصب.

وأضاف” تمّ الاتّفاق مع الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورنسو على ضرورة حلّ القضايا الأفريقية بواسطة الأفارقة وذلك لإغلاق الباب أمام أيّ تدخلاتٍ أجنبيةٍ في قضايا القارة”.

ومؤخرًا، شهدت حدود البلدين توّترات عسكرية حادة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل “طورية” ديسمبر 2020.

باج نيوز