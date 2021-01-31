انطلاق بداية العام الدراسي بالخرطوم غداً





ينطلق العام الدراسي 2020 – 2021م يوم غدٍ الاثنين بجميع محليات ولاية الخرطوم، وذلك وفقا لقرار لجنة الطوارئ الصحية بالولاية.

ووجه المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الأستاذ محمد إبراهيم علي بضرورة التزام كل المدارس باتباع الاشتراطات الصحية بمرحلتي الأساس والثانوي.

وتشمل الاشتراطات وفقا للقرار الإداري الذي أصدرته الولاية لجميع المدارس بتطبيق السلوكيات الوقائية، والمحافظة على التباعد في الدخول والخروج مع تخصيص معلم للإشراف على ذلك والحد من الاختلاط فضلا عن ضمان التهوية الجيدة في كل الفصول وعدم تبادل الأدوات والتعقيم الدوري للفصول والأسطح.

وحدد القرار أن يكون اليوم الدراسي بمرحلة الأساس من الساعة ( 7:30 ــ 10:45) لتلاميذ الحلقة الأولى، ومن الساعة (11 ــ 2:25) للحلقة الثانية، فيما حدد القرار الدراسة بالتناوب بالمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني، على أن تستمر الدراسة للصف الثالث يوميا.

وكالة سونا