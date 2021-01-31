اصبحت اضخم أسطول في السودان.. طائرة جديدة تنضم إلى شركة بدر





تستقبل شركة بدر للطيران السودانية، اليوم الطائرة رقم 4 من طراز B737-800NG لتنضم لأسطولها المكون من 15 طائرة. ليصبح الأسطول الأضخم والأحدث في السودان؛ بأكبر شبكة خطوط ووجهات عالمية وداخلية. وأكدت الشركة وفق صحيفة السوداني سعيها المتواصل لتقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين.

الخرطوم ( كوش نيوز)