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اصبحت اضخم أسطول في السودان.. طائرة جديدة تنضم إلى شركة بدر
تستقبل شركة بدر للطيران السودانية، اليوم الطائرة رقم 4 من طراز B737-800NG لتنضم لأسطولها المكون من 15 طائرة. ليصبح الأسطول الأضخم والأحدث في السودان؛ بأكبر شبكة خطوط ووجهات عالمية وداخلية. وأكدت الشركة وفق صحيفة السوداني سعيها المتواصل لتقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين.
الخرطوم ( كوش نيوز)
3 تعليقات
هذه الشركة وشركة تاركو . قامت على اكتاف سودانير المذابة فى هذه الشركات. تمت تصفية سودانير وتشريد موظفيها ليخلى الجو لهذه الشركات. شركات تملك طائرات لاتقوى عليها دول . من أين لهم ذلك
سؤال موجهه للحكومة
كلام صحيح ومنطقي..
كلام صحيح ومنطقي… 💯💯