الدولار يحلق عالياً مقابل الجنيه السوداني يوم السبت ويسجل 400 جنيه





سجل الجنيه السوداني يوم السبت 6 فبراير 2021 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع مع بداية العام الجاري 2021.

يوم الخميس 4 فبراير 2021 في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 378.00 جنيهاً.

يوم السبت 6 فبراير 2021 والذي يعتبر عطلة رسمية للدوائر الحكومية زاد الطلب على الدولار وسط شح المعروض ليسجل سعر الشراء 400 جنيهاً والبيع نحو 405 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)