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الدولار يحلق عالياً مقابل الجنيه السوداني يوم السبت ويسجل 400 جنيه
سجل الجنيه السوداني يوم السبت 6 فبراير 2021 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع مع بداية العام الجاري 2021.
يوم الخميس 4 فبراير 2021 في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 378.00 جنيهاً.
يوم السبت 6 فبراير 2021 والذي يعتبر عطلة رسمية للدوائر الحكومية زاد الطلب على الدولار وسط شح المعروض ليسجل سعر الشراء 400 جنيهاً والبيع نحو 405 جنيهاً.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
وسعت للطيش .. البلد راحت في حق آلله وعلى الشعب السوداني الفضل حفر قبوره بيديه