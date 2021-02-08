منوعات

بالصور.. عائلة سودانية بالكامل تفقد حياتها نتيجة غرق سيارتهم في الصحراء

2021/02/08
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لقيت عائلة سودانية بالكامل حتفها نتيجة غرق سيارتهم في الصحراء

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وبحسب ما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الاجتماعي من صور فإن الأسرة كانت على متن سيارتهم في طريقهم للسودان ولم ترد أي أنباء عن تعطل السيارة أو تعرضهم لحادث آخر لكن وُجدت السيارة وقد غطاها التراب وبقربها جثث الضحايا وهم لأسرة واحدة، كما وجد أحد جوازات السفر باسم المفقود فائز الامين

السودان الجديد

2021/02/08
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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمهم واغفر لهم واحسن اليها واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    وارحم امواتنا اموات المسلمين
    وارحمنا اذا صرنا الى ما صارو ا اليه

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