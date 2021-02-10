شاهد بالصورة: طلاب على أعتاب التخرج يخلقون ضجة إسفيرية بسبب الهاشتاق الذي ٱستخدموه كشعار





في ظاهرة دخيلة على الثورة والثوار ضجت المواقع الإسفيرية بالهاشتاق الذي إستخدمه مجموعة من الطلاب كشعار لتخرجهم من الجامعة والذي جاء يحمل إسم(ياحليل البشير).

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من الشعار الذي استخدامه الطلاب واعتبروا ماقاموا به تكمن تحته العديد من التساؤلات والأشياء التي تحتاج إلى تفسير ، حيث قالوا مافعله الطلاب شئ مدبر ويريد أن يصل من خلاله الطلاب إلى توصيل رسالة محددة.فيما قال البعض الآخر إن هؤلاء الطلاب لم يهتمو لإخوانهم الذين راحوا ضحايا في سبيل الوطن من أجل تلك الثورة.

الخرطوم:(كوش نيوز)

