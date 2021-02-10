عاصم البنا: انا من دعاة المدنية وضد التنمر وداعم للجيش السوداني





أكد الفنان عاصم البنا أنه من دعاة المدنية وداعماً للقوات المسلحة وانه ضد الهجوم والتنمر الذي واجهه بعض الفنانين الذين تغنوا دعما للجيش في أوبريت(جيشنا)، مشيرا إلى أنه هجوم غير مبرر وفيه ظلم كبير عليهم وانهم دعاة سلام وليس حرب وقال بحسب صحيفه السوداني :”انا من دعاة المدنية ولكن لا توجد مدنية من غير حماية لدستور السودان والجيش هو المسؤول الأول عن الأمن والأمان بحماية الوطن والمواطن”. مضيفا:(الشعب الأثيوبي شعب حبيب و صديق غنيت له كثيرا وساغني لأننا لسنا دعاة حروب ولا فتنة بين الشعوب دورنا هو الغناء للسلام والحرب هي مهمة الجيش أن دعا الداعي ويكفي أن هذه الأرض لنا واننا سودانيون).

الخرطوم(كوش نيوز)